Около 115 тыс человек прошли обследование на гепатиты в Люберцах с начала года

С начала года в городском округе Люберцы около 115 тыс. человек прошли обследование на гепатиты В и С. У 2% из них результаты исследования оказались положительными, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Гепатиты В и С — это наиболее агрессивные формы вируса, которые передаются в основном через кровь. Заражение возможно не только у людей, употребляющих инъекционные наркотики, но и в бытовых условиях — при нанесении татуировок, выполнении маникюра или пирсинга, а также при использовании чужих бритв или маникюрных инструментов. И все же на сто процентов от заражения никто не застрахован», — отметила врач-инфекционист Люберецкой областной больницы Мафтуна Раззакова.

Она подчеркнула, что гепатиты В и С серьезно поражают один из важнейших органов человека — печень, и могут привести к летальному исходу. При этом заболевание долгое время может никак себя не проявлять.

«Раньше гепатит выявлялся, как правило, при госпитализации, когда человек должен был пройти обязательное обследование перед поступлением в больницу. Сейчас анализ на гепатиты включен в перечень обследований, выполняемых в рамках диспансеризации», — добавила она.

Врачи напоминают, что пройти обследование жители могут в поликлиниках по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.