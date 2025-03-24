Около 10 тыс звонков ежедневно получает скорая помощь в Подмосковье

В скорую помощь Московской области каждый день поступает примерно 10 тыс. звонков, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Ежедневно в среднем у нас поступает до 10 тыс. звонков, из которых 2,5 тыс. заканчиваются консультацией у врача. То есть это случаи, не требующие экстренной или неотложной помощи. Из 7,5 тыс. выездов 2,5 тыс. требуют медицинской эвакуации и госпитализации», — сказал Забелин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам зампреда, такая работа диспетчеров позволяет не потерять звонок и поддерживать связь с пациентом и его родственникам.

Он отметил, что также в регионе ежедневно дежурит около 600 бригад скорой помощи.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.