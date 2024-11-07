сегодня в 12:07

Оклады врачей планируют повысить на 12% в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году планируется повышение должностных окладов всех работников учреждений здравоохранения Подмосковья, сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Увеличение окладов затронет врачей, средний и младший медперсонал. Повышение окладов должно произойти 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.