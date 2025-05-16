Ограничить употребление соли: врач дала советы пациентам с повышенным давлением

При повышенном артериальном давлении человеку важно ограничить употребление соли до 5 г в сутки, исключив колбасы, соленья и другое, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Главная цель — повышение информированности людей об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, его возможных серьезных осложнениях, методах профилактики, выявления и лечении, а еще о точных методах измерения артериального давления.

«Питание — один из важнейших факторов при лечении повышенного артериального давления. Нередки случаи, когда гипертонию на ранних стадиях удается скорректировать лишь при коррекции диеты в сочетании с оптимизацией физической активности, без применения лекарств», — сказала Демьяновская.

По ее словам, для ограничения потребления соли следует убрать из рациона колбасы, соленья, фастфуд и полуфабрикаты, перестать досаливать блюда, так как продукты сами по себе уже содержат поваренную соль.

Доктор добавила, что такой подход к пище замедлит задержку жидкости в организме, уменьшит объем циркулирующей крови и, как следствие, поможет снизить артериальное давление и нагрузку на сердце.

«Чтобы улучшить эластичность и тонус сосудов, стоит употреблять меньше насыщенных жиров. Их содержат жирное мясо, сливочное масло, сало, твердые сыры, сливки, колбасы, кокосовое и пальмовое масло. Кроме того, лучше отказаться от продуктов с трансжирами: магазинной выпечки, печенья, полуфабрикатов. Кофеин в больших количествах, ориентировочно более трех чашек кофе в день, может вызывать кратковременное повышение давления, поэтому лучше заменить его на травяной чай или цикорий», — отметила врач.

Демьяновская уточнила, что в качестве источников углеводов в рационе должны преобладать цельнозерновые продукты — овсянка, гречка, киноа. Белок лучше получать из источников с минимальным содержанием животного жира: индейки, рыбы, бобовых.

«Важно всегда есть достаточно овощей и фруктов — они содержат необходимые для здоровья витамины, минералы (особенно калий и магний), антиоксиданты (вещества, защищающие сосудистую стенку от уплотнения, разрушения и предотвращающие преждевременное старение тканей) и пищевые волокна, которые оптимизируют всасывание жиров в кишечнике», — заключила специалист.