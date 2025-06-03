Офтальмологическая клиника Балашихи проводит бесплатные приемы для бойцов СВО

Сотрудники центра микрохирургии глаза «Консилиум» в микрорайоне Ольгино Балашихи проводят приемы для участников специальной военной операции. Защитники Родины могут бесплатно получить квалифицированную помощь до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспользоваться предложением могут действующие и бывшие участники СВО при предъявлении официальной справки о подтверждении факта участия в специальной военной операции.

В рамках адаптации доступны следующие услуги: бесплатный первичный расширенный прием офтальмолога, включая тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, биомикроскопию и осмотр глазного дна, бесплатное дополнительные диагностические исследования по назначению врача: УЗИ глаза, ОКТ сетчатки, компьютерная периметрия, скидка 10% на все остальные офтальмологические услуги клиники.

Подробности можно узнать по телефону клиники: 8 (495) 085-92-69.

Стать защитником Родины можно через Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает в Балашихе. Получить информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 732-80-47.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 732-80-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.