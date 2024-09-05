Офтальмологи в Люберцах спасли пожилую женщину от слепоты

В Люберецкую больницу поступила 71-летняя женщина с жалобами на потерю зрения. Врачи диагностировали у нее перезрелую ядерную катаракту. Женщине грозила полная слепота. При этой патологии хрусталик приобретает желто-коричневый цвет. Человек видит окружающий мир, словно через темно-желтое стекло. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Болезнь развивается постепенно и одновременно в обоих глазах, поэтому человек может не сразу заметить изменение восприятия цвета. На определенной стадии заболевания зрение улучшается вблизи, а затем предметы становятся нечеткими, мутнеют. Далее наступает резкое ухудшение, человек перестает видеть «дальше своих пальцев» и слепнет.

«Случай сложный. Стандартная операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению. Поэтому мы выполнили разрез, извлекли разрушающийся хрусталик и наложили швы. В течение месяца женщина восстанавливалась амбулаторно, а затем вернулась к нам на повторную операцию. Через прокол мы имплантировали искусственный хрусталик и подшили его специальными нитями к склере — белой оболочке глаза», — рассказала хирург-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Люберецкой больницы Елена Митяева.

Благодаря правильной тактике лечения зрение пациентки восстановилось на 70%. Через 5-6 месяцев, когда снимут роговичные швы, оно должно улучшиться до 90%.

При снижении зрения специалисты призывают обращаться к врачу без промедления. Даже 50-процентное снижение зрения при катаракте является прямым показанием к замене хрусталика. Упущенное время повышает риск осложнений и снижает процент восстановления зрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.