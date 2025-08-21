Офтальмолог рассказал, что у 50% россиян встречается близорукость

«Сегодня близорукостью в России страдает около 50% детей и взрослых. В мегаполисах этот показатель достигает одного случая на двух человек, в сельской местности — около 30%. При этом по данным офтальмологов, у 70% пациентов миопия прогрессирует в первую очередь из-за чрезмерной зрительной нагрузки, вызванной слишком большим количеством времени, которое мы проводим с гаджетами в руках», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Следующей специалист отметил глаукому. Согласно данным Минздрава, в России около 1,3 миллиона человек с этим заболеванием. Отмечается, что среди людей старше 60 лет недуг встречается в 3-5% случаях, однако в последнее время все чаще заболевать стали подростки.

Третьим в списке Азнаурян назвал катаракту. Несмотря на то, что это заболевание считается возрастным и встречается оно у 60% людей старше 60 лет, сейчас среди трудоспособного населения выявлено около 8,4% случаев заболевания катарактой. Более того, после 50 лет риск развития катаракты увеличивается на 50% каждые 10 лет.

Также очень популярен синдром сухого глаза. Среди активных пользователей компьютера он встречается у 65% людей. Если проводить перед экраном более 4 часов в день, частота моргания снижается на 60-70%. Этот факт увеличивает риск развития синдрома в 3 раза. Эксперт отметил, что после 40 лет у 17% мужчин и 25% женщин встречается недуг.