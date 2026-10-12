Офтальмолог Пушкинской больницы объяснила, зачем менять хрусталик

Катаракта — помутнение хрусталика и одна из основных причин ухудшения зрения и слепоты. Ее диагностируют у каждого шестого человека старше 40 лет в мире. Женщины болеют вдвое чаще мужчин. При катаракте трудно рассмотреть предметы вдали, их очертания расплываются, возникает ощущение тумана перед глазами. Другие симптомы — нарушение цветовосприятия, частая необходимость менять очки, болезненная реакция на свет и постепенное изменение цвета зрачков.

«Хотя причинами возникновения катаракты могут быть болезни или врожденные особенности организма, самый распространенный вид — возрастная катаракта. Ткани глаза стареют, хрусталик теряет прозрачность и деформируется. К сожалению, восстановить прозрачность хрусталика консервативными методами невозможно, возможно лишь затормозить процесс при своевременном обращении. Единственный эффективный метод — замена хрусталика хирургическим путем», — пояснила заведующая офтальмологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Наталья Данилина.

Врач предупредила, что длительный отказ от лечения ведет к выраженному помутнению хрусталика и потере зрения, а отказ от операции — к слепоте.

Бесшовная операция проходит под местной капельной анестезией и длится не более 20 минут. Существенных ограничений после нее нет, однако спорт и тяжелые физические нагрузки нужно отложить на 3–4 недели. В отделении также могут очистить ранее установленный искусственный хрусталик.

Основная профилактика глаукомы и катаракты — посещение офтальмолога. Людям старше 40 лет необходим осмотр не реже раза в год. При установленном диагнозе нужно приходить не реже раза в три месяца для контроля внутриглазного давления и зрительных функций. Врачи также рекомендуют здоровое питание, умеренную нагрузку на глаза и отказ от вредных привычек. При нарушениях зрения следует обратиться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.