Офтальмолог Подмосковья рассказала о первых симптомах и профилактике глаукомы

Глаукома — одна из самых грозных хронических болезней глаз, приводящая к необратимой потере зрения. Риск заболевания увеличивается с возрастом и при наличии глаукомы у ближайших родственников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существует несколько типов глаукомы, которые различаются причинами возникновения и течением заболевания. Среди наиболее частых причин возникновения глаукомы являются наследственность, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, шейный остеохондроз, заболевания почек, аутоиммунные патологии, ранения или тяжелые ожоги глаз.

«Первыми признаками глаукомы могут быть ощущение давления внутри глаз, нарушение адаптации при переходе из темного помещения в светлое и наоборот, появление радужных кругов вокруг источника света в темноте, непроходящие головные боли, отдающие в висок или в челюсть, затуманивание зрения после сна, нарушения четкости зрения при быстрой смене фокусировки, выпадение полей зрения. Однако глаукома может долго протекать бессимптомно, и появление вышеуказанных проявлений может свидетельствовать после осмотра у офтальмолога о далекозашедшей стадии заболевания», — рассказала заведующая отделением офтальмологии МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

«Для лечения глаукомы применяется консервативный медикаментозный метод — противоглаукомные капли. Они помогают снизить внутриглазное давление, улучшить кровоснабжение внутриглазного отдела зрительного нерва и нормализовать метаболизм в тканях глаза. Также для лечения применяются микрохирургические техники — как лазерные, так и „обычные“. Операция помогает нормализовать внутриглазное давление, но не всегда дает длительный эффект. Операцию приходится повторять в случае повторной декомпенсации внутриглазного давления и прогрессирования ухудшения зрения», — добавила офтальмолог.

Полностью вылечить глаукому нельзя, но ее можно держать под контролем, особенно если терапия началась на ранней стадии. Бесконтрольное течение глаукомы приводит к слепоте. Поэтому при первых жалобах необходимо сразу обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения лечения.

«К методам профилактики этого заболевания относятся регулярные осмотры у офтальмолога и измерение внутриглазного давления. Пациенты с уже подтвержденным диагнозом должны находиться на диспансерном учете у офтальмолога и каждые 2-3 месяца посещать специалиста, а также пожизненно получать назначенное врачом лечение», — напомнила заведующая отделением офтальмологии МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.