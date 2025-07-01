Около 800 м теплосети заменят в поселке Люберец к сентябрю

В поселке Калинина городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт участка теплосети протяженностью почти 800 метров. В настоящее время специалисты выполнили более 40% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт проводится в целях повышения надежности теплоснабжения городского округа Люберцы в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

До сентября подрядная организация заменит трубопровод диаметром 530 миллиметров — от котельной до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» домов № 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46.

Сейчас на объекте работает бригада из 12 человек, задействовано пять единиц техники.

«По тепломагистрали подается тепло в 79 многоквартирных домов, где проживают более 10 000 человек, а также в четыре объекта социальной сферы. В настоящее время уже проложено 315 метров новой теплосети. Завершить все работы планируется к 1 сентября», — отметила заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.

В 2025 году по госпрограмме в Люберцах запланировано строительство двух современных блочно-модульных котельных: в Люберцах (31,7 МВт) и в Марусино (7,5 МВт). Также планируется капитальный ремонт котельной по ул. Воинов-Интернационалистов. Все работы будут завершены до начала нового отопительного сезона.

Кроме того, в поселке Октябрьский начато проектирование с последующим капитальным ремонтом котельной по ул. Ленина. Объект планируется сдать не позднее 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.