В Одинцовском округе 12 июля пройдет десятый фестиваль «Традиция»

В субботу в музее-заповеднике А. С. Пушкина и парке Одинцовского округа пройдет ежегодный фестиваль «Традиция». В 2025 году «Традиция» отмечает свое 10-летие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни.

Для посетителей будут работать 7 основных площадок, на которых состоятся концертные программы от группы «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», «Кукуруза», а также выступления Таисии Краснопевцевой, Евгении Смольяниновой, Джанго, Маши Макаровой и других исполнителей.

В программе фестиваля лекции писателя Захара Прилепина, режиссера Эдуарда Боякова, философов Бориса Акимова и Олега Степанова, спектакль Игоря Караулова, презентация книги Анны Ревякиной и еще много интересного.

Для детей на Большой поляне пройдет «Мастерская ремесел», где можно будет сделать авторское украшение, смастерить куклу, научиться чеканке и сыграть в старинные русские игры. Завершится фестиваль праздничным гала-концертом в честь 10-летия фестиваля «Традиция».

Подробная программа фестиваля на официальном сайте.

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