В Люберцах продолжается модернизация водозаборных узлов

В городском округе Люберцы реализуется комплексная программа по модернизации водозаборных узлов, направленная на повышение качества воды. Очередной водозаборный узел — № 22 в Краскове — Люберецкий водоканал готовит к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ВЗУ № 22 введен в эксплуатацию в 1990 году. Его общая мощность составляет около 1,5 тысяч кубометров воды в сутки. Он обеспечивают потребность в питьевой воде около 5 тысяч жителей поселков Красково и Коренево.

«В рамках инвестиционной программы в 2020 году на ВЗУ-22 была проведена реконструкция с возведением современной станции очистки воды, установкой напорных фильтров и станции обессоливания (обратный осмос). Ключевым этапом стало строительство станции очистки, которая позволяет эффективно удалять вредные примеси. Все работы призваны обеспечить жителей качественной питьевой водой, полностью соответствующей санитарным нормам», — отметила заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.

Всего к отопительному сезону в городском округе Люберцы подготовят 28 водозаборных узлов. Также в рамках госпрограммы при поддержке губернатора сейчас ведется проектирование с последующей реконструкцией в 2026 году ВЗУ-11 в Малаховке, ВЗУ-21 в Краскове, ВЗУ № 1 и № 3 в Дзержинском и ВЗУ «Звездочка» в Мотяково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.