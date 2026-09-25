Офтальмолог объяснила, почему у детей в Крыму ухудшается зрение

Офтальмолог Наталья Куржупова рассказала, что долгая работа с гаджетами может вызвать у детей переутомление глазных мышц и нарушения аккомодации, сообщает Крымское информационное агентство .

Без своевременного лечения нарушения аккомодации могут привести к стойкому снижению зрения и близорукости. Куржупова рассказала, что в Крыму детям доступны игровые проверки зрения, авторефрактометрия, снимки глазного дна и исследования работы сетчатки и зрительного нерва.

Для лечения врачи используют лекарства, лазерную и электростимуляцию, упражнения и тренажеры для глаз. Некоторые программы превращают процедуры в игру: ребенок видит мультфильм, только когда правильно фиксирует взгляд. Приборы также помогают расслабить глазные мышцы.

На зрение влияют не только гаджеты, но и наследственность, недостаток прогулок, малоподвижность, питание и освещение рабочего места. Специальные очки могут замедлять развитие близорукости, а при косоглазии — помогать корректировать положение глаз. Подбирать коррекцию должен офтальмолог. При необходимости к лечению добавляют аппаратные методики, а дома используют повязку, закрывающую лучше видящий глаз.

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