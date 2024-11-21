Офтальмолог объяснила, как правильно носить линзы, чтобы не навредить глазам

По ее словам, ношение контактных линз во время простудных заболеваний не рекомендуется. При ОРВИ может наблюдаться сухость слизистой, отечность, значительно возрастает вероятность вирусных инфекций глаз из-за ослабленного иммунитета.

Что касается купания в линзах, лучше этого избегать. Как в пресной, так и в соленой воде обитает множество микроорганизмов, продукты их жизнедеятельности могут оказать негативное влияние на зрительную систему. Некоторые из них могут оказаться под линзой, что может вызвать конъюнктивит или кератит, предостерегла Отхозория. Кроме того, попадание песка в глаза может повредить как роговицу, так и саму линзу. В случае повреждения линзу следует удалить и заменить на новую. При травмах глаза стоит обратиться за помощью к специалисту.

По словам офтальмолога, важно соблюдать некоторые правила при использовании линз: мыть руки перед тем, как трогать линзы; промывать линзы специальным раствором перед их хранением; после каждого использования контейнер необходимо заполнять свежим раствором, повторно использовать старый не следует; следить за сроками ношения, указанными на упаковке; не спать в контактных линзах, так как это может привести к сухости и инфекциям.

Врач добавила, что, если линза порвалась, ее нужно выкинуть, так как она может повредить роговицу. Для расправления слипшейся линзы достаточно поместить ее в раствор. Если это не помогло, можно аккуратно расправить ее подушечками пальцев, избегая повреждения ногтями. Если линза упала, следует промыть ее раствором и поместить в контейнер, заменив раствор.

«Важно помнить, что для подбора линз рекомендуется консультация со специалистом. В случае, если линзы не будут подходить вашим глазам, возможны неприятные и даже болезненные ощущения во время использования. После обследования врач определит индивидуальные параметры: диоптрии, диаметр, радиус кривизны, и выпишет рецепт на подходящие линзы», — заключила Отхозория.