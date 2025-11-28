Офтальмолог объяснил, как защитить глаза в мире, где экраны повсюду

Мы живем во времена, когда экраны окружают нас буквально везде: на работе — компьютер, в кармане — смартфон, дома — планшет и телевизор. Неудивительно, что зрение стало одной из первых жертв цифрового образа жизни. По данным исследования, проведенного при поддержке The Vision Council, 59% людей, регулярно использующих цифровые устройства, испытывают симптомы так называемого цифрового зрительного напряжения — или компьютерного зрительного синдрома (КЗС). Об этом РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

Цифровое зрительное напряжение проявляется не только усталостью глаз. Чаще всего люди жалуются на:

ощущение сухости и «песка» в глазах;

жжение, покраснение;

размытое или двоящееся изображение;

головные боли;

боль в шее и плечах;

подергивание век.

«Мы можем заменить телефон, компьютер, даже работу — но не глаза. Забота о зрении — не роскошь, а самая базовая профилактика. Экраны никуда не исчезнут. Но мы можем научиться жить с ними без вреда для здоровья: регулировать свет, делать перерывы и помнить, что глаза — не броня», — сказал офтальмохирург.

Что можно сделать, чтобы глаза не уставали

1. Проверьте зрение у офтальмолога

Самое простое и главное — не гадать, а узнать реальное состояние глаз. Регулярный осмотр раз в год помогает вовремя скорректировать зрение и подобрать правильные очки, в том числе специальные «компьютерные».

2. Настройте освещение

Слишком яркий свет — главный враг глаз. Лучший вариант — рассеянное освещение, без бликов на экране. Если за спиной окно — закройте шторы. Если лампы сверху слепят — используйте настольное мягкое освещение.

3. Уберите блики

Если экран «зеркалит», глаза напрягаются сильнее. Помогают:

антибликовое покрытие на очках;

матовая поверхность монитора;

более темные (не глянцевые) стены.

4. Выбор правильного монитора

Старые ЭЛТ-мониторы следует давно отправить на пенсию — их мерцание реально вредно. Современный LED-экран с высоким разрешением и диагональю от 19″ снизит нагрузку на глаза.

5. Отрегулируйте настройки экрана

яркость — не ярче окружающей среды;

шрифт — достаточно крупный, черный на белом;

«цветовая температура» — меньше синего света (теплый оттенок экрана комфортнее).

6. Моргайте чаще

Когда мы смотрим на экран, мы моргаем в 3 раза реже, чем обычно. Отсюда — сухость глаз. Хорошая привычка: каждые 20 минут 10 секунд медленно моргать, как будто засыпаете.

7. Давайте глазам отдыхать (правило 20-20-20)

Каждые 20 минут — переводите взгляд на 20 секунд на объект, находящийся минимум в 6 метрах. Это «расцепляет» фокус и расслабляет глазные мышцы.

8. Делайте перерывы не только для глаз

Раз в час — встать, размяться, повернуть плечи, разогнуть шею. Глаза и мышцы спины страдают вместе.

9. Следите за позой

расстояние до экрана — 50–60 см;

верхняя часть монитора — на уровне глаз;

ноги стоят на полу, спина опирается на спинку стула.

10. Увлажняйте

Используйте увлажняющие капли, чтобы справиться с избыточной сухостью глаз при работе за компьютером. Они компенсируют слезную жидкость, которая в норме должна смачивать слизистые оболочки, но может быстро испаряться и/или не вырабатывается в достаточном количестве.

