Офтальмолог научил россиян правильно выбирать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки уже давно не только модный аксессуар, но и необходимый элемент, который защищает глаза от солнечных ожогов, как крем с SPF защищает кожу. Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Игорь Маляцинский в разговоре с РИАМО рассказал, как правильно выбирать очки так, чтобы сохранить зрение.

В течение жизни глаза аккумулируют последствия солнечного воздействия, и со временем это может обернуться серьезными офтальмологическими диагнозами: от воспаления роговицы до катаракты, от раздражения слизистой до поражения сетчатки. И все это результат недостаточной защиты, которая глазам необходима.

Солнечный свет ускоряет старение кожи вокруг глаз, она теряет эластичность, становится тоньше, быстрее появляются морщины. В итоге хорошие солнцезащитные очки работают и на то, чтобы защитить зрение, и на то, чтобы защитить кожу.

«Важно понимать: солнцезащитные очки — не просто темные стекла. Эффективность аксессуара зависит от ряда параметров. Прежде всего от уровня защиты от ультрафиолета. Обозначение UV400 — это не маркетинговая уловка, а реальная гарантия фильтрации почти 100% вредного излучения. А вот UV380 — это уже компромисс, допустимый, но минимальный. Все, что ниже, — уже не защита, а видимость», — рассказал Маляцинский.

На что обращать внимание?

По словам специалиста, огромное значение имеет и степень затемнения линз. Она может быть разной: как символической (0-1 категория), которая вряд ли пригодится даже в пасмурную погоду, до почти полной блокировки света (категория 4), актуальной для горных восхождений, водных прогулок или езды по заснеженным трассам. Для городских условий чаще всего подойдут линзы 2–3 категории.

Еще одним важным нюансом является цвет линз. Разноцветные стекла хоть и модные, но не все из них справляются с задачей защиты. Черные, серые и коричневые линзы — наиболее универсальные и функциональные. Зеркальное покрытие также эффективно отражает свет, а вот линзы с яркими оттенками — розовыми, голубыми, зелеными — лучше оставить для фотосессий или прогулок в облачную погоду.

Где покупать солнцезащитные очки?

Маляцинский рекомендовал заботиться о собственном здоровье и покупать солнцезащитные очки там, где есть гарантия качества. Например, в оптике, в аптеках, в салонах с сертифицированной продукцией.

«Рынки, киоски и сомнительные интернет-магазины — лотерея, в которой ставка — ваше зрение. Ведь за внешним блеском может скрываться дешевая пластмасса без малейшей защиты, лишь усиливающая вред, потому что темные стекла заставляют зрачок расширяться, впуская еще больше вредных лучей», — пояснил офтальмолог.

Солнцезащитные очки — это не просто про стиль. Это про здоровье, о профилактике, о внимании к себе. Это элемент личной безопасности такой же важный, как ремень в автомобиле или каска на стройке. И носить их стоит не только летом, но и в любое время года, когда солнце активно, потому что у ультрафиолета нет сезонов.