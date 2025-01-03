Офтальмолог МОНИКИ отметила важность азбуки Брайля для людей с нарушением зрения

4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля, день, когда важно вспомнить о значимости доступности информации для людей с нарушениями зрения. Азбука была разработана Луи Брайлем и основана на тактильном восприятии, позволяя читать и писать, используя рельефные точки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«С развитием технологий появляются новые способы поддержки людей с нарушениями зрения, но полностью заменить традиционную азбуку Брайля они пока не могут. Она по-прежнему остается важным инструментом для многих людей, обеспечивая им возможность читать и писать в любой ситуации. Система состоит из шести точек, расположенных в две колонки по три точки. Каждая буква или символ представляется уникальной комбинацией этих точек. Люди учатся различать точки на ощупь через упражнения на распознавание различных текстур и форм, чтобы улучшить тактильные навыки. После этого переходят к изучению отдельных букв и их комбинаций. По мере продвижения ученики начинают читать тексты и писать свои собственные сообщения с использованием Брайля, улучшая скорость и точность, осваивая больший объем и сложность текстов. Это может происходить на бумаге с использованием специальных машинок для Брайля или на устройствах с электронным Брайлем. Обучение азбуке требует времени и терпения, но оно открывает новые возможности для людей с нарушениями зрения, позволяя им читать, писать и взаимодействовать с окружающим миром. Поддержка доступности этой системы важна, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. Всемирный день азбуки Брайля напоминает нам о важности создания доступного общества для всех», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Дублирование информации на Брайле важно для создания инклюзивной среды, обеспечения высокого качества жизни, безопасности и социальной интеграции людей с нарушениями зрения.

«При создании дублирующих информационных надписей и таблиц на азбуке Брайля крайне важно привлекать специалистов-консультантов. Это необходимо для того, чтобы гарантировать точность перевода и обеспечить соответствие всем необходимым стандартам, включая размеры шрифта и его читаемость. Каждый знак должен быть тщательно проработан, чтобы передать информацию в её истинном смысле — консультанты помогают не только правильно адаптировать текст, но и учесть нюансы восприятия информации людьми с ограничениями по зрению. В создании материалов на Брайле важно помнить о комфорте и удобстве пользователей и избегать ошибок, которые могут привести к недопониманию или затруднениям в восприятии информации» — отметила офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.