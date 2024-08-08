Офтальмолог Гозиев рассказал, что будет, если спать в контактных линзах

Если спать в линзах, глаза могут страдать от гипоксии — недостатка кислорода, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Если спать в линзах, глаза могут страдать от гипоксии — недостатка кислорода. Глаз не имеет сосудов и питается за счет кислорода, поступающего при открытых глазах. Линзы могут ограничивать доступ кислорода, что приводит к проблемам», — сказал Гозиев.

Он добавил, что существуют так называемые ночные линзы, предназначенные для коррекции зрения. Вы надеваете их ночью, и они меняют форму вашей роговицы.

«Утром вы их снимаете и можете ходить с хорошим зрением в течение определенного времени. Этот метод называется ортокератологией. Линза давит на роговицу, меняя ее форму, что обеспечивает хорошее зрение на сутки, а иногда и на два дня. Однако, как и с другими контактными линзами, есть высокий риск инфекции. Важно правильно использовать ночные линзы, чтобы избежать проблем», — рассказал офтальмолог.

Гозиев отметил, что контактные линзы улучшают качество жизни, позволяя использовать альтернативные методы коррекции зрения. Они удобны и полезны, но требуют правильного использования.

«Проблемы возникают при неправильном использовании линз: перенашивание, несвоевременная замена, неправильная обработка. Важно помнить, что контактные линзы нельзя носить при плавании без защитных очков. Микроорганизмы в воде могут прикрепляться к линзам и вызывать инфекции. Никогда не открывайте глаза под водой без защитных очков», — предупредил врач.

Специалист заключил, что цветные линзы могут быть так же безопасны, как и обычные контактные линзы, при условии соблюдения правил их использования.

Международный день офтальмологии отмечается ежегодно 8 августа. В этой области особенно отметился профессор медицины, академик Российской Академии Медицинских Наук Святослав Федоров. В 1994 году его признали выдающимся офтальмологом 20 века. В память о нем и родилась идея учреждения Международного дня офтальмологии.

Обычно к этой дате приурочены симпозиумы и конференции, отмечают заслуги и достижения врачей, они делятся опытом, налаживают профессиональные связи. Многие офтальмологические центры в этот день проводят бесплатные консультации и даже операции.