Офтальмолог Долгопольская объяснила, как свет влияет на зрение

Врач-офтальмолог Ольга Долгопольская заявила, что ключевым фактором развития близорукости становится не сам экран, а работа при недостаточном освещении, сообщает kp.ru .

По прогнозам, к 2050 году миопия будет у половины населения планеты. Новая гипотеза ученых связывает рост близорукости с хронической нехваткой света при длительной работе вблизи. В таких условиях глаз удлиняется, и изображение формируется перед сетчаткой, из-за чего дальние объекты кажутся размытыми. Дети, которые чаще бывают на улице, реже становятся близорукими именно благодаря дневному свету.

«На самом деле устают оба — и глаза, и мозг», — рассказала Ольга Долгопольская.

По ее словам, к факторам риска относятся работа с экранами на близком расстоянии, редкое моргание, сухой воздух, стресс и недосып. Врач советовала использовать «искусственную слезу» без консервантов, увлажнять воздух до 50–60% и не работать в темноте. Яркость экрана должна соответствовать освещению в комнате.

Для профилактики подходят правило «20–20» (каждые 20 минут смотреть вдаль 20 секунд), прогулки не менее двух часов в день и дистанция до экрана 35–40 см. Также важна защита от ультрафиолета с маркировкой UV400, особенно зимой, когда снег отражает до 80% излучения.

Долгопольская напомнила, что диабет и гипертония повреждают сосуды сетчатки, поэтому регулярные осмотры помогают выявить проблемы на ранней стадии.

