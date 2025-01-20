Одышка и отеки: врач рассказал о симптомах сердечной недостаточности

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Кардиолог: сердечная недостаточность связана с избытком воды в организме

Врач-кардиолог высшей категории, к. м. н, завотделением объединенной больницы с поликлиникой Управделами президента РФ Олег Гайсенок заявил, что отечный синдром, одышка, проблемы с дыханием, особенно в положении лежа, могут быть предвестниками сердечной недостаточности, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если у вас появились жалобы на одышку, отеки ног, хуже стала переносимость привычной нагрузки, необходимо срочно обратиться к врачу», — порекомендовал доктор.

Он также дал определение сердечной недостаточности: это патологическое состояние, обусловленное несостоятельностью сердца как «насоса».

Также данное заболевание связано с избытком воды в организме. Еще в дореволюционном учебнике для медиков оно называлось «водянка». Именно поэтому следует быть особенно внимательными к отекам.