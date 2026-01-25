Одышка, храп, диабет: метаболический синдром и чем он опасен

Врач-эндокринолог воронежской «Клиники Фомина» Анастасия Лунева рассказала, что метаболический синдром — комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Все это приводит к опасным нарушениям в организме, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, есть генетическая предрасположенность к развитию метаболического синдрома, но его реализация зависеть от внешних факторов. На это влияют малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание (фастфуд, ультраобработанные продукты, быстрые углеводы, трансжиры), курение, пол и возраст.

Компоненты метаболического синдрома развиваются у человека постепенно, иногда — один за другим, а бывает, что и одновременно. Симптомы зависят от развития каждого компонента, но всегда связаны с лишним весом. Это одышка, общая слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп во сне и повышение артериального давления.

Если есть нарушения углеводного обмена, то появляются: сухость во рту и жажда, учащенное мочеиспускание, зуд в промежности. При нарушении липидного обмена добавляются ксантомы на лице и теле (желтоватые подкожные новообразования небольших размеров).

Доктор предупредила, что метаболический синдром приводит к нарушению углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета, нарушению в обмене липидов, повышению различных фракций холестерина, увеличению содержания мочевой кислоты в крови; росту артериального давления.

«Комплекс всех этих нарушений увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Лунева.

Она уточнила, что лечение начинается с изменения образа жизни. Нужно расширять физическую активность, нормализовать питание, бросить курить.

