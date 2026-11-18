Донорская акция пройдет 21 ноября в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы с 8:30 до 12:00. К участию приглашают жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одинцовская областная больница проведет традиционную донорскую субботу 21 ноября. Сдать кровь можно будет с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови.

Медики просят заранее подготовиться к донации. За 48 часов необходимо полностью исключить алкоголь, за сутки — отказаться от тяжелой, жирной, острой и копченой пищи, которая может ухудшить качество компонентов крови. В день сдачи крови запрещено курить, при этом перед процедурой обязателен легкий завтрак.

Донорская кровь и работа врачей-трансфузиологов помогают обеспечивать необходимой терапией пациентов, нуждающихся в переливании.

Пункт приема расположен на территории терапевтического корпуса по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 11Б. Уточнить детали акции можно по телефону отделения: +7 (495) 596-27-00.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.