Пациенты старше 18 лет могут бесплатно пройти биорезонансную терапию в поликлинике № 1 Одинцовской областной больницы по полису ОМС. Для записи необходимо обратиться к лечащему врачу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поликлинике № 1 Одинцовской областной больницы пациентам доступна биорезонансная терапия. Диагностический прием проходит по вторникам и пятницам по предварительной записи через лечащего врача. Лечение проводят бесплатно по полису ОМС для пациентов старше 18 лет.

В сообщении администрации метод описывают как современный и безопасный способ диагностики и терапии с использованием электромагнитных колебаний, соответствующих частотам работы органов и систем организма. По информации администрации, его применяют для выявления функциональных нарушений и инфекционных процессов на ранних стадиях и подбора индивидуального лечения без дополнительной медикаментозной нагрузки.

Среди состояний, при которых, как утверждается в сообщении, помогает биорезонансная терапия, указаны постковидный синдром, боли в спине и дорсопатии, мигрени, невриты, невралгии и нейропатии. В перечень также включены сердечно-сосудистые, аллергические и кожные заболевания, нарушения пищеварения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.