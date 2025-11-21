Очень опасны: доктор Мясников рассказал о кроверазжижающих таблетках

Известный телеведущий и врач Александр Мясников раскрыл мифы о кроверазжижающих препаратах: по его словам, они могут привести к серьезным рискам для здоровья человека, сообщает «Царьград» .

По его словам, реакция многих на случайное замечание медсестры о «вязкой крови» — незамедлительный поход в аптеку. Люди считают это сигналом к немедленным действиям, даже если лабораторные показатели в пределах нормы. Мясников уверен, что Минздраву следует ввести официальный запрет на любые комментарии среднего медперсонала по поводу анализов во время процедуры взятия крови до момента получения итоговых результатов исследований.

«Тысячи смертей на их совести. Знаю, что говорю», — сказал доктор.

Он также подчеркнул, что, например, аспирин может как спасти жизнь, так и лишить ее. Лекарства от тромбоза, мерцательной аритмии и после инсульта может назначать только специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.