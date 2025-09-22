Очей очарование: психотерапевт рассказал об осенней хандре

Психотерапевт-консультант Максим Ковалев заявил, что затянувшееся плохое настроение осенью может оказаться настоящим сезонным аффективным расстройством, такое состояние требует особого внимания и бережного отношения к себе, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, это связано с сокращением светового дня и снижением серотонина и мелатонина: портятся настроение и сон.

«Добавим к этому холод, дождь и ощущение, что лето осталось позади. Неудивительно, что хочется завернуться в плед и ничего не делать», — отметил специалист.

Он посоветовал в такие периоды чаще бывать на улице днем, гулять хотя бы 15-20 минут или попробовать фототерапию: например, приобрести с ярким светом. Полезно находиться в светлых помещениях или пить кофе утром у окна.

Для здоровья и настроения осенью очень полезна физическая активность: йога, танцы или прогулки, особенно важна регулярность.

