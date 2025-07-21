Обжорство фастфудом после голодания грозит воспалением поджелудочной

21 июля отмечается День нездоровой пищи, или День вредной еды. Считается, что в честь этого праздника можно отказаться от диет и запретов и побаловать себя вредной и вкусной едой.

«В практике бывают случаи, когда пациент от души поел фастфуда и попал в больницу с приступом панкреатита — воспалением поджелудочной железы. Но это экстремальная ситуация: несколько дней человек вынужденно ограничивал себя в еде и питался максимально скудно, а потом съел сразу много жирной и калорийной пищи», — рассказала Кашух.

Она добавила, что его пищеварительная система оказалась к этому не готова. Если в обычной жизни обходиться без таких перекосов, проблем быть не должно.

«Пожалуй, самое очевидное и распространенное опасение о фастфуде — лишний вес. К этому вопросу можно подойти с математической точностью: получить 1 кг жира — это примерно 7 700 калорий. При этом в одном бургере в среднем 300 калорий. То есть жира в организме (за один день — ред.) прибавится, если за один день съесть не меньше 25 бургеров», — проинформировала врач.

Кашух отметила, что вряд ли вес сильно изменится, если в один из дней позволить себе немного лишнего в еде.