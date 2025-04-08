Общественный совет проверил работу двух медучреждений в Солнечногорске

Представители Общественного совета при Солнечногорской областной больнице провели инспекцию Поваровской поликлиники и Дурыкинской амбулатории. Цель проверки — оценка качества предоставляемых медицинских услуг и выявление потенциальных проблем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки члены совета обратили внимание на удобство навигации для пациентов, доступность необходимой информации, комфорт зон ожидания и санитарных помещений, а также профессионализм и оперативность медицинского персонала. Кроме того, была оценена доступность записи на прием к врачам и эффективность цифровизации административных процессов.

Отдельным пунктом проверки стали сроки оформления документов для плановой госпитализации и выдачи электронных больничных листов.

«Мы, как представители общественности и жители округа, хотели своими глазами увидеть, насколько хорошо организована работа в медицинских учреждениях. Наша задача — выявить существующие недочеты, понять, что нужно улучшить, и предложить конкретные решения главному врачу, чтобы повысить качество обслуживания пациентов», — отметил председатель общественного совета при Солнечногорской областной больнице Александр Цыпнятов.

Общественный совет продолжит подобные проверки в других медицинских учреждениях Солнечногорска, чтобы обеспечить жителям доступ к качественной и доступной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.