Обращения ступинцев рассмотрены в ходе еженедельного здравчаса

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Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с представителями Ступинской клинической больницы, Ступинской подстанции Скорой медицинской помощи и Ступинской стоматологической поликлиники, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На повестке дня — обращения жителей, проведение встреч с населением и позитивные изменения в сфере здравоохранения.

За неделю зарегистрировано 23 обращения.

Одним из самых частых вопросов жителей остается запись к профильным специалистам. Данная проблема возникает из-за нехватки кадров. Для привлечения медработников в городском округе Ступино действует ряд мер поддержки специалистов, среди которых компенсация аренды жилья, доплата молодым специалистам, реализация программ «Социальная ипотека», «Земля врачам».

Беспокойство ступинцев также связано с оперативностью реагирования Ступинской подстанции Скорой медицинской помощи. По словам жителей, ждать скорую приходится длительное время.

В Ступинской подстанции скорой медицинской помощи работают 8 бригад. Подстанция нуждается в специалистах, в конце августа ряды работников пополнятся 5 фельдшерами.

Представителями СКБ озвучен запрос на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Константиновское. ФАП закрыт из-за ненадлежащего состояния здания, фельдшер ведет прием в соседнем населенном пункте — селе Татариново. По поручению главы округа, в Константиновское будут направлены специалисты для оценки состояния фельдшерско-акушерского пункта и дальнейшего решения вопроса.

Участники встречи также обсудили сроки и качество проведения капремонта в медучреждениях. Ремонтные работы в кабинете МРТ в Ступинской клинической больнице планируется завершить до конца 2024 года.

5 июля состоялась встреча жителей в формате выездной администрации с участием представителей Минздрава региона и ступинской больницы. Обращения жителей рассмотрены и выполнены в соответствии с возможностями СКБ.

В ближайшее время состоится встреча представителей больницы с жителями села Хонятино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.