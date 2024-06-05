Оборудование для заготовки крови на 211 млн рублей поступит в Подмосковье

В медицинские учреждения Московской области в этом году закупят новое оборудования для заготовки и хранения компонентов крови. Медтехника поступит в 17 медицинских организаций Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря новому оборудованию, специалисты смогут заготавливать больше крови и ее компонентов. Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями. В этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 17 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Московский областной центр крови, Долгопрудненскую, Шаховскую, Егорьевскую, Можайскую и другие больницы. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.