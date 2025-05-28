Обновленный кабинет компьютерной томографии открыли в Балашихинской больнице

Кабинет компьютерной томографии обновили в филиале № 3 Балашихинской больницы. Он оснащен современным мультиспиральным компьютерным томографом с разрешающей способностью 128 срезов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря новому томографу стало возможным выполнение широкого спектра КТ-исследований — от диагностики органов грудной и брюшной полости до сложных исследований с внутривенным болюсным контрастированием. Современная технология позволяет существенно сократить время обследования и снизить лучевую нагрузку на пациента, что особенно важно для экстренной диагностики.

Открытие нового КТ-кабинета особенно актуально в связи с созданием на базе филиала № 3 Первичного сосудистого отделения для оказания помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Быстрая и точная диагностика с использованием нового томографа позволяет оперативно принять решения о дальнейшей тактике лечения.

В сутки в кабинете могут проводить до 50 исследований, что значительно повысит доступность и эффективность медицинской помощи жителям Балашихи и близлежащих районов.

Открытие кабинета — еще один шаг в модернизации системы здравоохранения городского округа Балашиха и повышении качества медицинского обслуживания пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.