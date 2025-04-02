Областной центр крови открыл марафон «Доброе Подмосковье»

В преддверии важнейшего праздника службы крови России — Национального дня донора, Московский областной центр крови организует марафон «Доброе Подмосковье». Доноров, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты в учреждениях службы крови Московской области в этом году, приглашают в течение месяца поучаствовать в розыгрыше подарков. Можно выиграть два билета в Московский международный Дом музыки, сертификат в кафе, парный билет на посещение канатной дороги на Воробьевых горах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Посчастливилось получить билет на спектакль в Московский международный Дом музыки одному из первых апрельских доноров Сергею Баранову. Так, совместно с уважаемым партнером, центр крови отметил начало акции. Сергей уже около пяти лет регулярно делится своей кровью и скоро получит звание «Почетный донор России». Мужчина полон решимости продолжать сдавать кровь и после получения заслуженной награды. А семья поддерживает его доброе стремление помогать.

«Нужно помнить о том, что пациенты больниц ежедневно нуждаются в донорской крови. Человеческую кровь как лекарство заменить ничем нельзя. Этот день принес мне не только чувство выполненного долга, но и приятный сюрприз в виде билета на культурное мероприятие», — сказал Баранов.

Розыгрыш подарков каждую неделю. Будет 10 победителей. Все, что нужно сделать (кроме безвозмездной донации, совершенной в 2025 году), подписаться на телеграм-канал центра крови Подмосковья и нажать кнопку «Участвую».

Московский областной центр крови желает всем донорам уверенно продолжать делать доброе дело, а всем тем, кто только задумывается о том, чтобы стать донором, не сомневаться в своем решении и приходить в учреждения службы крови, чтобы спасти жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.