Областная донорская акция состоится в Коломне 28 июня

28 июня пройдет выездная донорская акция, в которой жители Коломны смогут принять участие. Организатором этого мероприятия станет Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Акция по традиции пройдет в Конькобежном центре «Коломна» . Это прекрасная возможность сдать кровь без предварительной записи. Главное — ваше желание и соблюдение некоторых формальностей: возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний для донорства, гражданство РФ», — отметила заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова.

На сдачу крови нужно обязательно взять документы: паспорт РФ и СНИЛС.

Участие в донорской акции дает некоторые бонусы ее участникам: доноры могут взять отгул на работе в день сдачи крови, еще один отгул в течение года и получить выплату в размере 998 рублей.

Бригада Московского областного центра крови будет вести прием доноров 28 июня с 9:00 до 12:00 в Конькобежном центре «Коломна». Проход на донорскую акцию будет осуществляться через пост № 1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.