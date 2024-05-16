Обком оптимизирует работу в профсоюзных организациях Подмосковья

Заседание экспертной группы и комиссии по совершенствованию организационно-уставной деятельности комитета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ состоялось 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В состав рабочей группы вошли как наиболее успешные первички и горкомы с высоким показателем охвата профсоюзного членства — Можайская и Луховицкая районные организации, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Балашихинский родильный дом, так и представители комиссии по совершенствованию оргработы — Подольская территориальная организация, Талдомская районная организация, а также Истринская и Клинская городские организации.

«Сегодня мы обсуждали, как ведется профсоюзная работа в медучреждениях городских округов Щелково, Наро-Фоминск и Дмитров. Разобрали каждое направление профсоюзной деятельности. Помимо рекомендаций от аппарата обкома своими предложениями поделились председатели, у которых эта работа уже выстроена. Такую практику мы реализуем впервые, следуя примеру центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ. По итогу заседания даны рекомендации по мероприятиям, включенным в дорожные карты, а также срокам их выполнения. Коллеги поделились друг с другом новыми практиками и методиками взаимодействия с коллективом», — рассказала зампредседателя Обкома Татьяна Веселова.

Оптимизация профсоюзной работы, поддержка председателей горкомов и первичек позволит выявить и устранить сложности, с которыми сталкиваются профлидеры на местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.