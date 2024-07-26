Объем производства лекарств и медизделий в Москве вырос на 12,7% за 5 месяцев

За январь–май 2024 года в столице объем производства лекарственных средств и медицинских изделий увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Столица содействует развитию промпредприятий по поручению (мэра города — ред.) Сергея Собянина. Благодаря мерам поддержки со стороны города за январь — май этого года выпуск лекарств и медицинских изделий в столице вырос на 12,7%. Производство фармацевтических субстанций увеличилось более чем в 2,8 раза», — сказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что объем отгруженной продукции в городе повысился почти на 10%, этот показатель превысил 116 млрд рублей.

Свыше 300 столичных производителей препаратов, медтехники и медизделий создает важнейшую продукцию для РФ. Среди них «Биокад», выпускающий препараты для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний; «Р-Фарм», который производит лекарства для лечения онкологических, кардиологических и иных болезней; «Гемамед» делает медизделия для стомированных пациентов и т. д.

Выпуск медизделий и лекарств

В натуральном выражении объем производства медицинских изделий (диагностические реагенты и прочие фармпрепараты) в мегаполисе вырос на 17,6%, а клейких перевязочных материалов, кетгутов и подобных изделий, аптечек и санитарных сумок — свыше чем в 1,5 раза.

Как отметил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в натуральном выражении за январь–май объем производства лекарственных препаратов повысился на 20,9%. Выпуск препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ — на 35,5% — и составил более 420 тыс. упаковок.

По его словам, еще в городе произвели свыше 483 тыс. препаратов в ампулах, влияющих на кроветворение и кровь, что почти на 42% превышает показатели первых пяти месяцев 2023 года. Рост выпуска препаратов для лечения нервной системы составил 12,9% — более 11 млн упаковок. Устойчивый рост производства фармпрепаратов в Москве является следствием в том числе и заключения офсетных контрактов.

Офсетные контракты

Город на сегодняшний день заключил 22 офсетных контракта. Из них три касаются выпуска медизделий. По ряду документов уже возведены или модернизированы производства и поставляется продукция.

«Офсетные контракты помогают столице обеспечивать городские медорганизации лекарствами и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания эффективной помощи. Например, это изделия для стомированных пациентов: только в 2023 году мы получили свыше 3,8 млн единиц продукции на общую сумму более 1,1 млрд рублей», — сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что еще один контракт позволил на 100% закрыть в мегаполисе потребности молочно-раздаточных пунктов. В 2023 году в них доставили более 46 млн тонн молочных смесей, соков, кефира, творога, фруктовых и овощных пюре, каш и иных продуктов.

По ее словам, в рамках офсетных контрактов в медучреждения столицы поступают лекарства для лечения онкологии, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и других болезней.