О вреде полуфабрикатов: эксперт оценила ситуацию с ослепшим в Британии мальчиком

«Злоупотреблять фастфудом вне зависимости от психического и психологического состояния не нужно никому. С другой стороны, я не хочу его демонизировать. Если очень хочется есть, а других вариантов совсем нет, то раз в месяц или два вполне можно съесть фастфуд», — сказала доктор.

По ее словам, для организма человека важны все витамины, в том числе группы A, D и C. Их дефицит может привести к серьезным заболеваниям. В бургерах и картофеле фри содержатся подвергшиеся многократной кулинарной переработке продукты.

Она также вспомнила эксперимент, который проводил известный блогер. Он в течение 1-2 месяцев питался в McDonald’s три раза в день и записывал все позиции. По итогу исследование выявило у него ожирение и проблемы с печенью, а также плохие анализы крови.