Нужно сохранять до последнего: почему молочные зубы необходимо лечить

«Очень часто родители думают: „Зачем лечить молочные зубы, они же выпадут, вылезут нормальные, второй комплект“. Это совсем не так. Молочный прикус формирует будущую анатомию челюсти и постоянные зубы. Их нужно сохранять до последнего», — подчеркнул Матюхин.

Он пояснил, что под молочными находятся зачатки постоянных. Если молочный зуб удалить слишком рано, то зачаток, скорее всего, прорежется неправильно, не на своем месте.

«Кость в этом участке не будет работать 2–3 года, не будет развиваться, потому что не получает жевательную нагрузку. Молочные зубы должны выпадать сами, а не хирург должен их удалять. Поэтому за зубами нужно следить с детства», — заключил специалист.

