Нужна доза: опасные последствия зависимости от капель в нос

Зависимость от сосудосуживающих капель — явление, с которым пациенты регулярно обращаются за помощью. Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев сообщил РИАМО, почему данная проблема возникает и как ее избежать.

По словам врача, привыкание к каплям обычно развивается из-за неправильного применения: слишком частого использования или превышения рекомендованного срока.

«Основной компонент большинства назальных капель — ксилометазолин, вещество, аналогичное адреналину, вырабатываемому надпочечниками. Если воздействие происходит регулярно, слизистая перестает сокращаться естественным образом, так как организм снижает собственное производство адреналина, а со временем он совсем перестает поступать к слизистой носа», — объяснил специалист.

Длительное применение капель может приводить к усилению насморка, хроническому отеку слизистой и затруднению оттока слизи из пазух. Всё это повышает вероятность воспалительных процессов — от гайморита до редких случаев менингита.

«Лучший способ выйти из зависимости — постепенное уменьшение дозы и замена на более мягкий препарат, предвариельно обсудив это с врачом. Например, капли с фенилэфрином действуют мягче и на более короткий срок, при этом тоже облегчают дыхание», — добавил Ризаев.

Для поддержания состояния слизистой полезны промывания солевыми растворами, увлажняющие спреи и соблюдение комфортного микроклимата в помещении: температура около 20–22 градусов и влажность 50–60%. Сухой или слишком тёплый воздух усугубляет отек и затрудняет дыхание.

Ризаев подчеркнул, что любые попытки самостоятельно прекратить использование капель могут быть опасны. Оптимально обратиться к специалисту, который разработает индивидуальный план лечения и подберет безопасную замену препарату.