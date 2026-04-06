Нутрициолог Шиманская объяснила вред сна сразу после ужина

Нутрициолог Ирина Шиманская рассказала, что сон сразу после еды замедляет пищеварение и может вызвать изжогу и застой желчи.

После еды организм переключается на переваривание, появляется сонливость и ощущение расслабления. Однако в этот момент ложиться не стоит, отметила нутрициолог, эксперт по питанию Ирина Шиманская.

«Пищеварение — это активный процесс, который требует движения и правильного положения тела. Когда мы находимся в вертикальном положении, пища постепенно продвигается по ЖКТ, а желудочный сок не забрасывается обратно в пищевод. Если же лечь сразу после еды, происходит сразу несколько вещей: замедляется опорожнение желудка; повышается давление внутри него; нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера. В результате желудочный сок начинает попадать в пищевод — появляется изжога, тяжесть, жжение», — пояснила Ирина Шиманская в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в горизонтальном положении замедляется и работа желчного пузыря. Это повышает риск застоя желчи, вздутия и тяжести после еды.

«Чтобы поддержать пищеварение и не мешать работе желчного пузыря необходимо — 1,5-2 часа между ужином и сном, пища должна быть теплой и легкой. Важно немного подвигаться. К ужину можно добавить теплую воду или травяной чай. Также надо избегать переедания. Такие простые действия помогают наладить отток желчи, снизить нагрузку на желудок и улучшить общее самочувствие», — посоветовала Ирина Шиманская.

Эксперт также не рекомендует есть тяжелую и жирную пищу на ночь и пить холодные напитки вечером.

