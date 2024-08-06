Нутрициолог рассказала о соке, который тормозит образование жировых клеток

Свекла — один из самых традиционных продуктов в России, ее употребляют в виде сока, порошка, хлеба, желе, варят, сушат в духовке, маринуют, делают пюре. Свекольный сок может быть полезен при ряде заболеваний и состояний, благодаря своим уникальным свойствам и питательным веществам. Об этом РИАМО сообщила врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит.

Выражен и доказан эффект свекольного сока на органы желудочно-кишечного тракта. Его используют при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, кишечника, при повышенной его проницаемости. Свекольный сок улучшает пищеварение и повышает аппетит, стимулирует желудочную секрецию, перистальтику кишечника, способствует профилактике запоров. Прием сока может предупреждать/ тормозить развитие жировой дистрофии печени.

«Свежий сок можно ферментировать. Если употреблять ферментированный свекольный сок, он улучшает микрофлору кишечника за счет наличия лактобактерий», — сказала врач.

Свекольный сок способствуют профилактике атеросклероза за счет снижения уровня «плохого» холестерина. Он также тормозит развитие гипертонии и тромбообразования, посредством превращения неорганического нитрата NO3- в составе сока в оксид азота. Оксид азота расширяет сосуды, увеличивает содержание кислорода в крови и препятствует образованию тромбов.

Свекольный сок улучшает мозговое кровообращение и питание нервных клеток, что предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний

«Употребление свекольного сока способствует профилактике инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа, поскольку снижает уровень глюкозы и повышает чувствительность к инсулину, благодаря бетаину и альфа-липоевой кислоте. Может использоваться в составе комплексной терапии ожирения, поскольку витамин U тормозит образование жировых клеток», — добавила нутрициолог.

Свекольный сок также оказывает выраженное противовоспалительное действие, так как снижает продукцию провоспалительных цитокинов. Бетаин может поддерживать противовирусную защиту организма, так как тормозит размножение вирусов. Потребление свекольного сока перед тренировкой улучшает спортивные показатели и предупреждает усталость у спортсменов, так как увеличивает содержание кислорода в крови.

Польза свекольного сока доказана, но как у любого продукта, есть особенности его приема: на свекольный сок может быть аллергическая реакция; с осторожностью принимать при наличии синдрома раздраженного кишечника, хронических заболеваниях ЖКТ: гастритах, гастродуоденитах; употребление свекольного сока может привести к головокружению, тошноте и рвоте из -за содержания нитратов. Рекомендуется отстаивать свежевыжатый свекольный сок перед употреблением в течение 2-3 часов в холодном темном месте; в соке содержится щавелевая кислота, которая способствует образованию камней в почках.