Нутрициолог предупредила об опасности алкоголя на пляже

Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина заявила, что алкоголь на пляже в жаркую погоду особенно опасен для людей с гипертонией и аритмией, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, в жару спиртное усиливает расширение сосудов. Из-за этого давление может снижаться, а сердце начинает работать быстрее.

«Алкоголь на отдыхе — частое и, по мнению многих, безобидное удовольствие. Но всегда стоит помнить, что в жарком климате реакция организма может быть совсем другой. Когда на улице жарко, сосуды расширяются, а спиртное усиливает этот эффект. В результате давление снижается, а сердце начинает работать быстрее, чтобы обеспечить кровоснабжение тканей. Именно поэтому даже после одного бокала вина многие отмечают учащенное сердцебиение, слабость и ощущение нехватки воздуха. Страдают и сосуды. Алкоголь способствует их расширению, повышению проницаемости капилляров, что усиливает склонность к отекам», — предупредила Желянина.

Эксперт добавила, что алкоголь обладает мочегонным эффектом. В жару организм теряет влагу с потом и начинает удерживать воду, поэтому риск отеков растет.

Желянина отметила, что коктейли могут дополнительно нагружать обмен веществ из-за сахара. Спиртное противопоказано людям с гипертонией, аритмией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями работы печени и почек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.