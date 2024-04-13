Нутрициолог Кузина рассказала, что такое диета Хашимото и чем она уникальна

Нутрициолог и психолог Катерина Кузина рассказала, что диета Хашимото является специализированным планом питания, разработанным для людей, которые страдают хроническим аутоиммунным тиреоидитом, известным также как болезнь Хашимото. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

«Диета Хашимото — это не просто ряд ограничений, а комплексный подход к здоровью, который помогает управлять симптомами недуга и повышает общее качество жизни», — сказала Кузина.

При этом заболевании иммунная система атакует щитовидную железу и ведет к воспалению и нарушению функций органа. Диета Хашимото позволяет снизить воспаление, улучшить функции щитовидной железы и облегчить симптомы заболевания.

Диета Хашимото представляет собой комплексный подход к питанию. Врачи рекомендуют исключить глютен, снизить потребление сахара, увеличить потребление селена, а также включить в рацион противовоспалительные продукты.

Помимо этого, людям с данным заболеванием следует проявлять осторожность с соевыми продуктами, игнорировать продуктов с высоким содержанием йода, следить за здоровьем кишечника, употреблять достаточное количество воды и избегать переработанные продукты.

При этом важно включать в рацион различные продукты, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Питание должно быть регулярным, так как редкий прием пищи может привести к повышению сахара в крови и усилению воспалительных процессов.

При болезни Хасимото следует избегать избытка кофеина в организме и поддерживать нормальный вес тела. Лишние килограммы могут усугубить течение болезни.

При внесении изменений в диету необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы быть уверенными в их эффективности и безопасности.