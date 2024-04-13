Нутрициолог Кузина рассказала, что такое диета Хашимото и чем она уникальна
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Нутрициолог и психолог Катерина Кузина рассказала, что диета Хашимото является специализированным планом питания, разработанным для людей, которые страдают хроническим аутоиммунным тиреоидитом, известным также как болезнь Хашимото. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Диета Хашимото — это не просто ряд ограничений, а комплексный подход к здоровью, который помогает управлять симптомами недуга и повышает общее качество жизни», — сказала Кузина.
При этом заболевании иммунная система атакует щитовидную железу и ведет к воспалению и нарушению функций органа. Диета Хашимото позволяет снизить воспаление, улучшить функции щитовидной железы и облегчить симптомы заболевания.
Диета Хашимото представляет собой комплексный подход к питанию. Врачи рекомендуют исключить глютен, снизить потребление сахара, увеличить потребление селена, а также включить в рацион противовоспалительные продукты.
Помимо этого, людям с данным заболеванием следует проявлять осторожность с соевыми продуктами, игнорировать продуктов с высоким содержанием йода, следить за здоровьем кишечника, употреблять достаточное количество воды и избегать переработанные продукты.
При этом важно включать в рацион различные продукты, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Питание должно быть регулярным, так как редкий прием пищи может привести к повышению сахара в крови и усилению воспалительных процессов.
При болезни Хасимото следует избегать избытка кофеина в организме и поддерживать нормальный вес тела. Лишние килограммы могут усугубить течение болезни.
При внесении изменений в диету необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы быть уверенными в их эффективности и безопасности.