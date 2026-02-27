Нутрициолог Дивинская назвала морской коллаген более эффективным

Эксперт объяснила, почему добавки из рыбы лучше усваиваются

Биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская заявила, что морской коллаген усваивается лучше других видов и эффективнее влияет на кожу и суставы, сообщает Nord-News .

После 25 лет выработка коллагена снижается примерно на 1–1,5% в год. К 40 годам кожа теряет упругость, суставы начинают «скрипеть», волосы истончаются. По словам Анны Дивинской, причина — дефицит этого белка.

«Коллаген — это структурный белок, который составляет около 30% всего белка в организме и формирует каркас кожи, костей, сухожилий и хрящей», — пояснила эксперт.

Получить достаточное количество коллагена из пищи сложно. В костных бульонах он находится в денатурированной форме и усваивается хуже. Поэтому, отметила специалист, внимание ученых привлек гидролизованный коллаген в добавках.

Морской коллаген, по ее словам, эффективнее говяжьего и свиного. Его пептиды имеют меньший молекулярный вес, что повышает биодоступность. Кроме того, он богат глицином, пролином и гидроксипролином — аминокислотами, необходимыми для синтеза собственного коллагена. Клинические исследования показали, что прием 5–10 г в сутки в течение 8–12 недель улучшает эластичность кожи и уменьшает выраженность морщин.

Морской коллаген производят из кожи и чешуи рыбы, в том числе тресковых пород, выловленных в арктических морях. В России завод по выпуску такого продукта «РММ Био» работает под Мурманском рядом с местом вылова сырья.

