Новый заведующий приступил к работе в поликлинике № 2 Балашихи

В поликлинике № 2 состоялось рабочее мероприятие, в рамках которого главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова официально представила нового заведующего лечебного учреждения — им стал Валерий Варчак, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как подчеркнула Алимова, Валерий Александрович — профессионал своего дела, врач с более чем 30-летним стажем.

«Его опыт работы в системе МВД, а также медицинская практика в условиях боевых действий и служба в госпитале имени Бурденко делают его ценным специалистом. Я уверена, что под его руководством наша крупнейшая поликлиника сможет обеспечить высококачественное медицинское обслуживание для жителей микрорайона Авиаторов», — отметила она.

Поликлиника № 2 — одна из самых больших и загруженных в городском округе. И грамотное управление учреждением будет напрямую влиять на результаты ее функционирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.