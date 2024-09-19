Новый врач-терапевт приступил к работе в больнице Можайска

Студент выпускного курса Рязанского государственного университета им. И. П. Павлова Виктор Детков узнал на ярмарке вакансий, что в Можайске есть вакансия участкового врача-терапевта. Тогда в вуз с презентацией больницы приезжал главный врач Максим Чуркин. И сразу уже Виктор решил — первым местом работы в должности врача обязательно станет Можайск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После получения диплома, Виктор Детков приехал трудоустраиваться участковым врачом-терапевтом в поликлинику. Пригодился и опыт, полученный во время учебы медбратом в Рязанской больнице в отделении неотложной кардиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии.

«В выборе места работы мне помогла ярмарка вакансий, которая проходила в нашем вузе. Можайская больница была представлена на ней содержательно, главврач ответил на все интересующие вопросы. Не оставалось сомнений, что такая больница мне подходит», — рассказал врач-терапевт Виктор Детков.

В Подмосковье молодые врачи получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей, а средний медперсонал — в размере 7 тысяч рублей. Такие бонусы будут выплачиваться в течение 3 лет работы в медучреждениях Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.