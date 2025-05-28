Новый врач-терапевт начала работать в Солнечногорской больнице

Василиса Лактионова стала новым участковым терапевтом Поваровской поликлиники Солнечногорской больницы, усилив команду специалистов. Она окончила Оренбургский государственный медицинский университет в 2024 году по специальности «Лечебное дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До переезда в Солнечногорск Василиса работала терапевтом в Оренбургской поликлинике. Она с детства мечтала стать врачом: играя в куклы у тети-кардиолога, Василиса лечила игрушечных пациентов.

«Мне очень понравилась Поваровская поликлиника. Пациенты здесь контактные, выполняют рекомендации и назначения. В профессии мне нравится, что ты действительно помогаешь людям и видишь результат своей работы, когда пациентам становится легче», — отметила врач-терапевт Поваровской поликлиники Солнечногорской больницы Василиса Лактионова.

Чтобы обеспечить пациентам максимально эффективную помощь, в дальнейшем Василиса планирует пройти ординатуру по кардиологии и расширить свои профессиональные навыки.

«Кадровый вопрос остается приоритетным для нас. Прием новых специалистов в поликлиниках округа — ключевой фактор успешной реализации программы „Модернизация первичного звена“, которая направлена на качественное медицинское обслуживание населения в непосредственной близости от дома», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Максим Барков.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или позвонив по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.