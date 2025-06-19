Новый врач-рентгенолог приступил к работе в Видновском перинатальном центре

В Видновском перинатальном центре начал прием новый высококвалифицированный специалист — врач-рентгенолог Кирилл Заикин, что позволило расширить спектр диагностических возможностей учреждения и повысить качество оказываемой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Рентгенологическая служба в Видновском перинатальном центре создана для помощи врачам клинических специальностей, преимущественно врачам рентгенологам для того, чтобы оценивать состояние недоношенных, маловесных детей с дыхательными нарушениями, отслеживать состояние при выявлении различных патологий», — рассказал врач-рентгенолог Кирилл Заикин.

Кирилл Заикин — выпускник РНИМУ имени Пирогова с 10-летним стажем работы. До прихода в перинатальный центр он преподавал в медицинском колледже и работал в центре авиационной медицины. По словам доктора Заикина, выбор профессии был предопределен его семейной историей, ведь он вырос в семье врачей и с детства мечтал продолжить династию. В планах у Кирилла Заикина совместно с коллегами освоение новых видов исследований, направленное на повышение качества медицинской помощи пациентам.

Видновский перинатальный центр является одним из ведущих учреждений родовспоможения в России, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Постоянное развитие и расширение штата специалистов позволяют центру поддерживать высокий уровень медицинского обслуживания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.