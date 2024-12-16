Новый врач-рентгенолог начал работать в Раменской больнице

В Раменской центральной поликлинике начала работать врач-рентгенолог Анна Урбановская. Специалисты рентгенологического профиля занимаются проведением лучевых исследований, а также интерпретацией полученных результатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2017 году она закончила обучение в первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». Окончила ординатуру по специальности «Рентгенология» в 2024 году в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского.

«Я родилась в медицинской семье — моя мама детский врач-невролог. Поэтому с профессией я определилась еще в детстве. В выборе специализации мне помог мой личный случай. Когда у меня диагностировали кисту в пазухе носа, на консультации хирург изучал мои снимки КТ, и меня это очень заинтересовало», — рассказала Анна Урбановская.

Исследования помогают лечащему врачу узнать причину и характер патологий, включая такие объемные образования, как опухоли, кисты и абсцессы.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 тыс. руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. руб.;

выплату молодым специалистам — 15 тыс. руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.