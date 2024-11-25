Новый врач принимает в реутовской женской консультации

В городском округе Реутов продолжается реализации программы модернизации системы здравоохранения. В учреждения здрава рекрутируют новых сотрудников, для того чтобы жители муниципалитета получали качественную и своевременную медицинскую помощь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый врач — акушер-гинеколог Виктория Коновалова работает в женской консультации Реутовской клинической больницы уже три месяца. Она окончила Мордовский национальный государственный университет имени Николая Огарева. Во время учебы успела поработать медсестрой, а теперь принимает пациенток в Реутове.

В среднем на приеме бывает 25 человек в день, рассказывает врач. Также бывают экстренные случаи, так что иногда приходится принимать и больше.

В Реутове, как и во всей Московской области разработаны меры поддержки молодым врачам. Так, например специалисты могут получать компенсацию аренды жилья, служебную жилплощадь или даже принять участие в программе «Социальная ипотека», благодаря которой уже многие реутовские врачи, педагоги и молодые специалисты смогли приобрести собственные квартиры, чтобы работать рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.