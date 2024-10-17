Новый врач по медицинской профилактике приступил к работе в Раменской больнице

В начале октября в Раменской больнице начал работать врач профилактической медицины, специализирующийся на профилактике болезней, инвалидности, травм, Елизавета Сырко. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елизавета Сырко получила диплом о высшем медицинском образовании в 2024 году, окончив Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».

«Мама моя работала врачом и с детства прививала мне любовь к медицине, и поэтому я решила пойти по ее стопам и тоже стать врачом, чтобы помогать людям», — рассказала Сырко.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.;

выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.