Новый врач-педиатр приступил к работе в поселке Ржавки округа Солнечногорск

В поликлинике ГБ НПО Комплекс городского округа Солнечногорск начнет прием новый врач-педиатр — Крымсултан Шамсаидов. В 2018 году он окончил Астраханский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее он работал в Александровской районной детской больнице во Владимирской области, а после переехал в городской округ Солнечногорск. Общий стаж специалиста на сегодняшний день почти три года.

«Для привлечения врачей на работу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется комплекс мер поддержки, включая программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, „Социальная ипотека“ и „Приведи друга“, а также предоставление земельных участков под строительство дома, компенсации на аренду жилья и проезд до места работ», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

С 14 ноября педиатр будет принимать пациентов каждую пятницу с 09:00 до 11:00 по адресу: г. о. Солнечногорск, рабочий поселок Ржавки, вл. 2.

Записаться к нему на прием можно по телефону 122, через портал Госуслуг или с помощью чат-бота Денис ( https://t.me/eregistratura_mo_bot ) в телеграмме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.